El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que en 2014 la economía empezará a crecer en España. El periodista John Müller opina que en 2014 la economía si crecerá, pero no se creará empleo. Por su parte, Paco Medina, cree que la recesión seguirá con nosotros durante el año 2014, puesto que España no crecerá por encima del 2%, lo necesario para iniciar la recuperación. García Ferreras apoyaba el argumento de John Müller, "2014 va a ser un año durísimo".

"Yo no me lo creo, cada vez que oigo hablar de 'brotes verdes' me echo a temblar", ha puntualizado Antonio Martín. Sin embargo, Martín si cree que "el Gobierno está diciendo la verdad a los ciudadanos con respecto a la dura realidad que existe". "El optimismo de Mariano Rajoy desmiente todas las previsiones de los organismos internacionales", ha afirmado Rosa Paz. Para la periodista, el año 2014 será duro puesto que las políticas que están aplicando en Europa "no nos van a sacar de la crisis".