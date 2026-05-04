Morodo analiza la posible vinculación del CNI en el caso Kitchen: "No hay ninguna prueba que implique al CNI, pero existe una relación institucional y muy personal"

Carmen Morodo cuestiona la versión del CNI sobre Kitchen tras la declaración de Félix Sanz Roldán y plantea si una operación así pudo ocurrir sin conocimiento ni colaboración de los servicios de inteligencia.

Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón', ha reaccionado en Al Rojo Vivo al testimonio del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, quien negó en la Audiencia Nacional cualquier implicación en la operación Kitchen y aseguró que no hubo actuación "ni por acción ni por omisión" en el espionaje a Luis Bárcenas.

Morodo matiza: "No hay ninguna prueba en este momento del juicio que implique directamente al CNI". Sin embargo, introduce un elemento clave: "Existe una relación institucional entre los servicios de inteligencia y el Ministerio del Interior, y también una relación personal —muy estrecha— entre la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Sanz Roldán, basada en la confianza".

A partir de ahí, plantea la duda central: "¿Es posible que algo así ocurriera sin esa colaboración necesaria entre organismos, sin que los servicios de inteligencia lo supieran?". Y añade contexto político: "Hay que tener en cuenta cómo funcionaba entonces el poder, el peso de la vicepresidencia, la relación con Mariano Rajoy y las tensiones internas. Son muchos factores a considerar".

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