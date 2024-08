El PP ha aumentado la presión contra Pedro Sánchez por no reunirse con el presidente de Canarias para abordar la crisis migratoria. La vicesecretaria de Igualdad del PP, Ana Alós, le ha reprochado al presidente que "esté tumbado en la hamaca".

Pablo Montesinos le reprocha al PP sus ataques y explica que Sánchez también tiene derecho a irse de vacaciones: "El presidente del Gobierno tiene derecho a tomarse unos días de descanso, como todo el mundo. Se merece un descando y tomarse unos días de tranquilidad con su familia".

No obstante, el periodista critica que el jefe del Ejecutivo no haya buscado un hueco para runirse con el presidente canario para abordar la crisis migratoria: "Debería haber interrumpido sus vacaciones para reunirse con el presidente de Canarias para abordar la crisis migratoria".

Además, el colaborador de Al Rojo Vivo reclama la implicación del resto de España para solventar la crisis que se vive en Canarias: "Prácticamente todos los días siguen llegando cayucos con menores y mujeres embarazadas. Canarias y Ceuta están diciendo que no pueden más. No puede ser que en Canarias se estén poniendo carpas porque no caben más migranres y las demás CCAA no digan nada".