El PSC contiene el aliento a pocas horas de que las juventudes de ERC confirmen si apoya o no la investidura de Salvador Illa. La diputada Mar Besses tiene en su mano la posibilidad de romper la disciplina de voto y tumbar la candidatura del líder de los socialistas catalanes.

José Enrique Monrosi no cree que ERC vaya a dejar caer a Illa, aunque todo es posible dada la inestabilidad que impera en el partido: "Sería una sorpresa que Illa no tuviese los apoyos para ser investido president de la Generalitat, pero ERC tiene la suficiente convulsión interna para que cualquier escenario sea posible".

Sin embargo, esta no es la única amenaza para el PSC. El regreso anunciado del expresident Carles Puigdemont y una posible detención podría alterar todos los planes.

"Lo único que le queda a Puigdemont es aquello en lo que es especialista, que es reventarlo todo. Si por una vez cumple con lo que dice, podría reventarlo todo", explica Monrosi.

El periodista critica que el líder de Junts haya incumplido su promesa de abandonar la política si no le daban los números para gobernar: "Si a Puigdemont le quedara algo de palabra, ya no estaría en política. Fue él quien dijo que si no daban los números para una mayoría independentista, daría un paso al lado".

No obstante, sostiene que, incluso si Puigdemont fuese detenido el día de la investidura, la postura de los republicanos es firme. "Creo que la decisión de Esquerra está más que sustentada y van adelante con este acuerdo", ha concluido Monrosi.