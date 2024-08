Tras conocer el informe de los Mossos al juez Llarena en el que admiten "errores" en su dispositivo durante la fuga de Carles Puigdemont, el periodista de eldiario.es José Enrique Monrosi asegura que "cada explicación que intentan dar los Mossos de los que pasó ese día suena a risa y provocación".

Porque -añade- "los principales argumentos que han puesto para que se les escapase un señor con una orden de detención es que les pilló un semáforo en rojo y que no se lo podían saltar, lo descubrieron como una dificultad semafórica y ahora que la cámara no estaba apuntando a Puigdemont".

No obstante y como ya defendió Monrosi, "no debería haber una orden de detención contra el expresident porque ya debería de estar amnistiado" pero lo cierto es que "la hay y que los Mossos incumplieron con su obligación y que debemos concluir que no tratan a todo el mundo por igual", concluye el periodista. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.