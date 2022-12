El presidente de Extremadura, Jose Antonio Monago, ha confesado que Mariano Rajoy aún no les ha informado sobre cuándo se pedirá el rescate. Una petición que depende, sobre todo, "de las condiciones". "La petición de rescate no se puede hacer sin conocer las condiciones. No sería lógico actuar así, y el presidente Rajoy lo sabe", defendía Monago. Además, el presidente extremeño insiste en que es un tema que no se puede tomar a la ligera puesto que "un rescate, es algo muy duro". "No hay que olvidar que se produce una cierta pérdida de soberanía, porque muchas de las decisiones no las tomas tú".

Lo que si ha dejado claro Monago es que "con o sin rescate habrá que hacer más ajustes, puesto que tenemos que cumplir con el déficit". "El déficit hay que reducirlo y las comunidades hemos adquirido ese compromiso", ha explicado.

La actualización de las pensiones es un tema que el Gobierno mantiene en el aire. Según Monago, "el Gobierno tiene que garantizar las pensiones, algo que es fundamental". "Hay que hacer los esfuerzos necesarios para revalorizar las pensiones, puesto que los pensionistas están ayudando a sustentar a sus hijos y familiares", explicaba el presidente extremeño.