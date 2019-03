Jordi Évole: "El 'esperanzismo' tiene que estudiarse en las universidades"

Jordi Évole ha adelantado en 'Al Rojo Vivo' los detalles del próximos Salvados con Esperanza Aguirre. Según ha dicho, la presidenta del PP de Madrid es "muy hábil" porque "es un "toro muy toreado que sabe dónde embestir". Évole ha explicado que "la entrevista con Aguirre empezó bien" pero después fue variando, "se va calentando a medida que avanza el tiempo, normal cuando preguntas cosas que la otra persona no quería que le preguntaran, algo que incomoda, se nota y llega al espectador".



Évole ha respondido que no se podía poner "contra Esperanza Aguirre", sino "utilizar la ironía para evitar que la entrevista se enroque y no avance". Sostiene que Aguirre lleva a "hacer equilibrios" cuando alguien es "un novato en el 'esperanzismo', una ciencia nueva que se tiene que estudiar en las universidades".



Sobre la entrevista, el periodista Ernesto Ekaizer interpreta que es "un mensaje enviado a Rajoy" porque "Aguirre se ha convertido en la cruzada mayor del Partido Popular frente a Podemos y lo que dicen las encuestas". Ahora, según Ekaizer, le dice que "ella es la única".