Cristina Cifuentes niega las acusaciones de Tomás Gómez

Tomás Gómez, secretario general del PSM, ha acusado a Cristina Cifuentes de dar órdenes a la Policía para que cargara contra los manifestantes que protestaban en el exterior de la Asamblea de Madrid. La delegada del Gobierno de Madrid ha negado las acusaciones de Gómez.

"El señor Tomás Gómez miente de una manera pasmosa. No hubo instrucciones de ese tipo y no se produjeron cargas policiales en el exterior de la Asamblea. La Policía estableció un cordón policial para que los manifestantes no entraran en el interior de la Asamblea", ha explicado. Cifuentes ha señalado que la ley prohíbe celebrar manifestaciones mientras se celebra Pleno en el interior del Parlamento.

La delegada del Gobierno ha acusado a Tomás Gómez de fabular y "querer aprovechar el conflicto para ganarse el apoyo y el respaldo que le falta".