Ferreras: "laSexta contará una y otra vez los escándalos de corrupción, es lo que los ciudadanos esperan de nosotros"

LASEXTA NO VA A SER UNA CADENA COBARDE

En España, un grupo de ciudadanos que protestaba contra Carmena arremetió contra los periodistas de laSexta y también de otros medios. En Venezuela, también han arremetido contra esta cadena desde la Radio nacional. "laSexta no martillea contra la corrupción, laSexta y otros medios de comunicación decentes cuentan los escándalos de la Púnica, Gürtel, Bárcenas, ERES de Andalucía, Pokémon en Galicia, Rus, los Pujol, Palau, Granados o Marjaliza", ha dicho Antonio García Ferreras. El director de 'Al Rojo Vivo' ha añadido que "no es la corrupción el problema esencial", sino la "impunidad brutal con la que se maneja". En este sentido, ha destacado que "la sexta ha dedicado muchos minutos a ella porque se ha convertido en insoportable" y que frente a la impunidad, hay que contar la corrupción "una y otra vez" porque "es lo que los ciudadanos esperan, no la complacencia ni la complicidad".