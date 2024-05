El economista Miguel Sebastián , analista de laSexta, explica las que son para él las claves fundamentales de esta posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell . Este pasado martes, la Comisión Nacional del Mercado de Valoresconfirmó el interés del BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión con el banco catalán.

Tal como explica el experto en Al Rojo Vivo, "aquí se juntan dos cosas". Por un lado, "la moda de ganar tamaño que no solo es de lo bancos españoles sino del mundo" y por otra es que "en el caso del BBVA quiere diversificar porque tiene su negocio orientado a los mercados emergentes como Méjico o Turquía y quiere apostar más por otros mercados como es el mercado británico".

No obstante, sostiene Sebastián que "está compra será complicada pero probablemente saldrá", aunque la compra todavía no está clara "porque está en un proceso de negociación que aparentemente es muy duro y done Sabadell tiene la sartén por el mango", concluye el experto. En el vídeo, su intervención al completo.