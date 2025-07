Miguel Lorente, sobre Juana Rivas: "Este caso solo tiene sentido bajo un marco: el estereotipado de la mujer perversa que denuncia falsamente"

El caso de Juana Rivas, que ha sido imputada por sustracción de menores, ha dado la vuelta al mundo. Este viernes, la entrega de su hijo menor Daniel a su progenitor, Francesco Arcuri, en los Juzgados de La Caleta ha vuelto a levantar la polémica.

Tras un intento fallido de entrega el pasado martes y un circo mediático que fue de lo más criticado, la jueza aplazó el encuentro a este viernes. La diferencia ha sido abismal tras seguir un proceso de lo más discreto y con un gran dispositivo policial.

Por su parte, el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, aseguraba en Al Rojo Vivo que, pese a ser "un caso que comienza en 2016, no ha parado en todo este tiempo". "No estamos hablando de episodios aislados e inconexos. Esto influye en el impacto emocional y psicológico de los que vienen sufriendo esta situación", sostiene, en referencia al sufrimiento de la familia tras el intercambio del pequeño, de once años.

Asimismo, critica que no se investigara la denuncia de malos tratos que impuso Rivas a su expareja desde un primer momento. "Este caso solo tiene sentido bajo un marco: el cultural, estereotipado, de la mujer perversa que denuncia falsamente", ha sentenciado.