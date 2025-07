Los argumentos del tribunal para imputar a Juana Rivas por sustracción de un menor: "Oscurece la figura paterna"

La Audiencia de Granada, en su auto, considera que las declaraciones de su hijo Daniel diciendo que no quería volver con su padre es por "fruto de la actividad manipuladora de la madre".

La Audiencia de Granada ha admitido parcialmente este jueves un recurso de la defensa de Francesco Arcuri, pese a tener pendiente un juicio por malos tratos, que obliga a abrir una investigación contra Juana Rivas por sustracción de menores.

En resumen, en dicho documento explican que entienden que Juana Rivas está incumpliendo la orden dictada por un tribunal italiano del pasado febrero de que Daniel vuelva con su padre, que tiene la custodia. Por sentencia de un tribunal italiano, ella solo puede visitarle en Cerdeña.

No obstante, Rivas apeló el pasado diciembre para poder traer a su hijo a España y la Corte de Apelación sarda se lo concede para "cultivar el vinculo con su hermano mayor y frecuentar el entorno maternal español". Como recoge el escrito, fue entonces cuando ella consiguió, a través de un juzgado de guardia, la medida cautelar de no tener que entregar a su hijo de vuelta gracias al vídeo del menor diciendo que no quería volver.

Pero, para la Audiencia de Granada, ese vídeo es "fruto de la actividad manipuladora de la madre" y se basa en las conclusiones que realizó el tribunal italiano. Recogen que ese video difiere de la declaración del menor en la Audiencia Italiana cuando mostró vivir serena y felizmente en Carloforte: "Daniel, escuchado por este tribunal, mostró claramente un apego al entorno social y familiar de Carloforte".

Y, por ello, concluyen que "la conducta lesiva de Rivas, en todo caso, ha sobrepasado ampliamente los límites derivados de una hipotética protección del menor". Ese el motivo por el que sí admiten a trámite la denuncia de Arcuri por secuestro de menores.

Eso sí, hay que recordar que el 18 de septiembre Arcuri se enfrentará a un juicio por maltrato físico y psicológico.