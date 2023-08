El diputado electo y portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado que deja la dirección del partido de Santiago Abascal y su acta de diputado. Una decisión que ha asegurado que ha tomado por motivos "personales y familiares", destacando que seguirá como "afiliado de base".

Sin embargo, el periodista Miguel González ha reconocido en Al Rojo Vivo que él no cree que estas sean las razones. "Dice que sus hijos no son tan mayores y sus padres no son tan jóvenes. Esto ya ocurría antes del 23J", ha indicado, dejando claro que la decisión "no se debe a motivos personales".

El periodista ha explicado en Al Rojo Vivo que él cree que ha tenido un peso fundamental Buxadé. "Él y su mano derecha confeccionaron las listas que Vox presentó el 23J. No tuvieron en cuenta el parecer de Espinosa de los Monteros", ha asegurado.

Miguel González ha destacado que en esas listas decidieron quitar a algunos de los colaboradores más directos de Espinosa de los Monteros, personas que estaban en la dirección del partido casi desde su fundación. "Se les comunicó un día antes que no seguirían en el Congreso. Esto fue una forma de puentear a Iván, que le hizo ver claro que su peso en el partido se había reducido al mínimo".

De esta forma, el periodista ha reconocido que hechos como estos han sido los que han podido provocar su decisión, destacando que, aunque no se sabe cuál ha sido el detonante final, lo cierto es que en este tiempo "había perdido peso" en el partido.