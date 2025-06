Miguel Ángel Campos tumba el indicio del juez Hurtado para acusar al fiscal general: "García Ortiz no respondió a mi llamada"

El periodista ha asegurado que los indicios en los que se basa el juez Hurtado para desestimar las declaraciones de los periodistas "son poco fiables y falsos", señalando que no da "ningún argumento sólido" para no creer su versión.

Miguel Ángel Campos ha analizado los indicios en los que se basa el juez Ángel Hurtado para proponer juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos por el correo filtrado de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, en el que admitía la comisión de dos delitos de fraude fiscal.

"Los indicios en los que se basa para desestimar las declaraciones de los periodistas son poco fiables, son falsos", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

Por un lado, sobre el borrado de mensajes de García Ortiz, el periodista ha recordado que el fiscal general tiene información sensible que no solo borra, por lo que el propio García Ortiz dice, aproximándose a la apertura del procedimiento, también "lo hace con anterioridad". Por tanto, ha destacado que el contenido de esos WhatsApp habría sido borrado "antes de verano", según esta versión.

En cuanto a los indicios que presenta basándose en la declaración que él mismo tuvo que dar, ha destacado que el magistrado se equivoca al decir que fuentes jurídicas solo pueden ser o el abogado del novio de Ayuso o el fiscal general.

"La cadena de custodia se rompió desde el inicio", ha asegurado, señalando que había muchas personas que tenían ese correo. "Inferir en que solo puede ser García Ortiz es falso", ha asegurado.

Además, ha destacado que el juez Hurtado alude a que Miguel Ángel Campos mantuvo una llamada con el fiscal general. Sin embargo, ha indicado que "le falta decir" que no llegó a hablar con él. "Fue una llamada perdida, no respondió", ha asegurado, destacando que este podría ser un indicio que se tuviese en cuenta como exculpatorio, pero que el magistrado lo tiene como incriminatorio.

"Parece que ha construido una hipótesis y todo lo que no encaja con que el fiscal es el filtrador, es descartado", ha confesado, incidiendo en que no ha dado "ninguna prueba o argumento sólido" para no creer el testimonio que él mismo dio.