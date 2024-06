Atlanta, 27 de junio, a las 03:00 de la mañana (hora española) dará comienzo el primer debate electoral antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump se verán las caras en un debate electoral que promete ser histórico.

Organizado por el canal de noticias estadounidense CNN, el debate electoral entre Donald Trump y Joe Biden podrá verse desde España en laSexta. El programa 'Al Rojo Vivo' prepara un especial Biden vs. Trump que dará comienzo a las 02:00 horas con Antonio G. Ferreras al mando junto a la responsable de Internacional de laSexta, Diana Mata, además de contar con la compañía de expertos en geopolítica como Sandro Pozzi, Pedro Rodríguez o Emilio Doménech 'Nanisimo.

Este primer cara a cara entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos cuenta con un formato y unas normas diferentes a las habituales. Sin público, con micros silenciados y un respeto máximo del turno de cada candidato, este primer debate puede ser decisivo en la carrera de Biden y Trump hacia la Casa Blanca.

¿Qué reglas deberán cumplir Joe Biden y Donald Trump durante el debate?

La cadena CNN ha decidido ofrecer un debate innovador para esta campaña electoral de 2024. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump no podrán interrumpirse durante su discurso, o al menos los espectadores no podrán oírles cuando lo hagan.

Por primera vez sin público en plató, este primer debate electoral tendrá el tiempo de cada turno delimitado por completo.

Unas luces de cronometraje situadas encima de cada cámara y en el campo de visión de los candidatos les avisarán cuando su tiempo esté próximo a agotarse. Cuando el color de las luces sea amarillo, sabrán que cuentan con 15 segundos para terminar, mientras que cuando el color sea rojo intermitente sabrán que están dentro de sus últimos 5 segundos. Si la luz se queda en color rojo de manera estática, significará que su tiempo se ha acabado.

Siguiendo con la dinámica de luces de color, en cada atril se sitúa junto al micrófono una luz verde: encendida cuando el micro esté abierto, apagada cuando se encuentre cerrado. De este modo, mientras uno de los candidatos esté en su turno de palabra, aunque su oponente decida interrumpirle, el micrófono no recogerá su voz y la audiencia no podrá oír con claridad su intervención fuera de turno. Es decir, los micrófonos permanecerán silenciados siempre que no se encuentre en turno de palabra.

Durante las pausas comerciales establecidas en el debate, los candidatos no podrán interactuar con su personal de campaña. No se les permitirá acceder con notas ni ningún tipo de accesorio, tan solo contarán con un bloc de notas acompañado de un bolígrafo y dispondrán de una botella de agua.

Para la disposición de Joe Biden y Donald Trump en el plató, CNN acordó con los candidatos que ambos atriles serían idénticos y uniformes, la elección de cada uno se determinará por puro azar: lanzando una moneda al aire.

¿Cuánto durará el debate?

Joe Biden y Donald Trump contarán con 90 minutos para debatir sobre sus diferentes campañas políticas de cara a las próximas elecciones del 5 de noviembre. Los periodistas Jake Tapper y Dana Bash serán los moderadores del debate durante este tiempo con la ayuda de las señales lumínicas y la funcionalidad de mantener los micrófonos muteados.