Mayra Campos, sobre los terremotos en Venezuela: "Aún no tenemos una cifra real de heridos y fallecidos"

La secretaria de Política Nacional de Vente Joven relata desde Caracas la respuesta ciudadana tras los dos terremotos en Venezuela, denuncia la falta de medios del Estado y subraya que la sociedad civil está sosteniendo la emergencia y la búsqueda de desaparecidos.

Mayra Campos, secretaria de Política Nacional de Vente Joven y actualmente en Caracas, ha relatado cómo ha vivido las últimas horas tras los dos terremotos que han sacudido el país, afectando a distintas zonas del territorio.

"Gracias a Dios, la zona donde me encontraba no resultó afectada. Sin embargo, amigos y conocidos sí estuvieron en las áreas más golpeadas, como el estado La Guaira, distintas zonas de Caracas e incluso ciudades del interior como Puerto Cabello. Son regiones que han sufrido no uno, sino dos terremotos consecutivos", ha explicado.

Campos sostiene que la magnitud de la emergencia ha evidenciado la falta de preparación ante un desastre de estas características. En este contexto, subraya que la respuesta inmediata ha recaído principalmente en la sociedad civil. "La gente se está organizando, recolectando insumos y llevando ayuda a las zonas afectadas. Son los propios ciudadanos quienes están sosteniendo la situación, incluso cuando no han sido los más afectados directamente", afirma.

En referencia a las labores de rescate, destaca la implicación directa de los propios afectados y de voluntarios. "Es asombroso ver cómo la sociedad se ha coordinado para sacar escombros, repartir comida, insumos médicos y ayuda básica. No hemos tenido un apoyo suficiente del Estado", denuncia. Según su testimonio, la respuesta institucional ha sido insuficiente en medios, maquinaria y personal, lo que —asegura— está retrasando tareas críticas en las primeras horas tras la tragedia.

"Esto lo están atendiendo los venezolanos entre ellos mismos. No hay una estructura estatal que esté respondiendo con la capacidad necesaria", añade. Campos advierte además del riesgo que implica el paso del tiempo en este tipo de emergencias: "Cada hora que pasa es más difícil encontrar con vida a las personas atrapadas".

Sobre las cifras oficiales de víctimas, la dirigente cuestiona su fiabilidad. "No son datos reales porque no hay capacidad para registrarlos adecuadamente. Lo único que tenemos ahora son personas desaparecidas, y estamos intentando localizarlas por todos los medios", señala.

En este momento, explica, la prioridad absoluta es la búsqueda y la atención a los afectados. "Hay familias que lo han perdido todo y están durmiendo en plazas o en la calle. Lo urgente es llegar a ellos con comida, refugio y ayuda básica", concluye.

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