Carmen Morodo: "Moncloa está fuera de la realidad y no controla ni su agenda ni la de sus socios"

La periodista analiza las declaraciones ante el juez de varios mandos de la Guardia Civil en una causa sobre presuntas injerencias políticas y critica la falta de responsabilidades del Gobierno, al que acusa de perder el control de la situación.

La periodista Carmen Morodo ha reaccionado a la declaración de varios mandos de la Guardia Civil ante el juez que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Entre los citados se encuentra Rafael Yuste, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), quien aseguró que el entonces número dos del instituto armado le ordenó "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en aquellas investigaciones con "afectación política".

Para Morodo, las supuestas injerencias en la Guardia Civil y en la Fiscalía General del Estado deberían haber tenido ya consecuencias políticas. "En cualquier país serio, las injerencias, las mentiras de la directora general de la Guardia Civil y todo lo que estamos conociendo habrían supuesto su dimisión o su cese inmediato", ha afirmado.

La periodista sostiene que la ausencia de responsabilidades apunta directamente al presidente del Gobierno. "Si Pedro Sánchez no exige explicaciones, no pide responsabilidades o no actúa contra quienes presuntamente utilizan su nombre para justificar determinadas actuaciones, es porque no puede hacerlo por algún motivo", ha señalado.

Morodo también ha cargado contra las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, al recordar que forma parte del mismo Ejecutivo. "Ocupa un asiento en el Consejo de Ministros y forma parte de un Gobierno cuyo máximo responsable político es Pedro Sánchez", ha dicho. En ese sentido, ha asegurado que el presidente está políticamente condicionado por los distintos casos de presunta corrupción que afectan a su entorno, a antiguos altos cargos y a organismos públicos. "Ya no hablamos solo de las cloacas del Partido Socialista; hablamos de condenados en firme, de altos cargos y de organismos del Estado implicados en un entramado de contratos y adjudicaciones bajo sospecha", ha manifestado.

A su juicio, Mónica García no mantendría ese discurso si no siguiera formando parte del Gobierno. "No diría lo que dice si no siguiera ocupando un puesto en el Consejo de Ministros y disfrutando de las responsabilidades que ese cargo conlleva", ha añadido.

Por último, Morodo ha asegurado que el presidente ha perdido el pulso de la legislatura y desconoce los movimientos que, según ella, se están produciendo entre sus socios parlamentarios. "En Moncloa están fuera de la realidad. Pedro Sánchez no controla ni su agenda ni la de sus aliados", ha afirmado. La periodista sostiene que en el Congreso ya se da por hecho que existen conversaciones entre el PNV y Junts para propiciar un adelanto electoral y recuerda que el propio Aitor Esteban ha insistido públicamente en que las elecciones deberían celebrarse este mismo año. "Es una posibilidad que ya se comenta abiertamente en los pasillos del Congreso de los Diputados", ha concluido.

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