La exhumación de Franco se enfrenta a un nuevo obstáculo. Un juzgado de Madrid ha suspendido el informe urbanístico necesario para exhumar al dictador del Valle de los Caídos.

El proceso se ha paralizado tras la demanda de un particular y el juez argumenta que faltan medidas de seguridad e incide en el riesgo "evidente", dice, de llevar a cabo las obras. "No hace falta ser arquitecto, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que es algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso", apunta el auto.

Sin embargo, Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, dice que es un ejemplo de "lo que los norteamericanos llaman activismo judicial" porque "este señor no ha hecho un acto jurídico que debería hacer un juez".

Además, dice que ha incurrido en contradicciones y "en una gravísima negligencia", que es no examinar si el demandante está legitimado o no para ejercitar esta acción. "Me parece que un señor que pasaba por allí no estaba legimitado para ejecutar esta acción", afirma.