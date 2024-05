Marta García Aller ha respondido de forma tajante a las declaraciones que han realizado tanto Santiago Abascal como Alberto Núñez Feijóo contra la inmigración ilegal. La periodista ha destacado que debería dejar de hablarse de discurso "duro" frente a la inmigración, porque en realidad es un "discurso falso".

"La vinculación sistemática de inmigración con delincuencia es falsa y muy confusa", ha asegurado. De esta forma, ha recordado que, según varias organizaciones, en España hay "más de medio millón de personas" que trabajan en el país sin tener papeles.

En concreto, la periodista ha destacado que se trata de personas que "cuidan a nuestros mayores o trabajan en la construcción". "¿Son esos los inmigrantes ilegales a los que quieren deportar?", se ha preguntado.

Un momento que ha aprovechado para señalar que a estas personas se les condena a "un enredo burocrático". "Su única manera de salir adelante es conseguir un trabajo sin el cual no pueden obtener los papeles", ha explicado. Sin embargo, al mismo tiempo, "no pueden acceder a un trabajo si no tiene los papeles".

Una situación que ha indicado que tiene "poco que ver con la delincuencia" y mucho con la injusticia.