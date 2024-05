Alberto Núñez Feijóo ha utilizado un discurso en su última intervención que bien podría haber firmado un representante de Vox. Durante un mitin celebrado en el barrio de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Barcelona), el líder del PP ha pedido el voto para los 'populares' para aquellos que quieran ir en contra de la inmigración ilegal, vinculándola con la okupación.

"Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, okupando nuestros edificios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades", afirma Feijóo.

Durante ese mitin, Feijóo ha pedido concentrar el voto alrededor del PP para que PSC, Junts y ERC no "sigan mangoneando en Cataluña". "Si concentramos el voto de todos los que no queremos que el PSC, ERC y Junts sigan mangoneando en Cataluña, si lo concentramos en una papeleta, en un partido constitucionalista, vamos a ganar", ha defendido.

En su discurso, Feijóo ha llegado a asegurar que si estuviese Felipe González como presidente del Gobierno y no Pedro Sánchez "no mandarían los separatistas en España". "Con Felipe González no mandarían los separatistas en España, no se hubiese pactado con los separatistas en los ayuntamientos catalanes, con Felipe González se hubiera hecho una España igual para todos: eso es lo que era el PSOE antes y que ha dejado de ser", defiende.

Sobre Sánchez, ha asegurado que su interés "es perpetuarse en la Moncloa y le da igual perder que ganar", y le ha acusado de ser "una fábrica de bulos", tras recordarle, entre otras cosas, que dijo que no pactaría con Podemos y, tras una repetición electoral, decidió llegar a un acuerdo con ellos.