Marta García Aller, sobre Podemos tras su 'no' al decreto antiapagones: "Antepone su estrategia política de bloqueo al interés de los ciudadanos"

Marta García Aller ha señalado que minimizar la "falta de mayoría parlamentaria" y el "bloqueo" que tiene este Ejecutivo es "tomarle el pelo" a los españoles.

"Sin Presupuestos no se puede gobernar y si no se puede gobernar hay que convocar elecciones". La periodista ha recordado que esto es lo que Pedro Sánchez le decía Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición, señalando que encima es algo que "exige la Constitución" y que ahora ellos no están cumpliendo. "Saltan por alto un paso que no es un mero trámite", ha criticado.

Además, ha señalado que Podemos debería "hacérselo mirar" cuando dice que legisla por el bien de la ciudadanía. "Están anteponiendo su estrategia política de bloqueo para diferenciarse del PSOE al interés de los ciudadanos", ha asegurado.

Marta García Aller ha puesto como ejemplo de esto su 'no' al decreto antiapagones, señalando que hacer "más transparente la política energética" es legislar "por el bien de los ciudadanos".