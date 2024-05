Alberto Núñez Feijóo ha utilizado un discurso en su última intervención que bien podría haber firmado un representante de Vox. Durante un mitin celebrado en el barrio de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Barcelona), el líder del PP ha pedido el voto para los 'populares' para aquellos que quieran ir en contra de la inmigración ilegal, vinculándola con la okupación.

Marta García Aller ha señalado que le parece que este discurso no ha sido un error. "Parece una estrategia", ha asegurado. La periodista ha explicado que, si Feijóo no quiere que se asocien mensajes xenófobos a lo que dice, no debería hablar de esta forma.

Por tanto, ha reconocido que cree que esta estrategia es "un error" si el líder del PP lo que busca es "pasar por moderado".