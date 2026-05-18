Marta García Aller: "No hay análisis ni rueda de prensa que mejore la valoración electoral que ha dejado Montero saliendo a escondidas por la puerta de atrás"

La periodista sostiene que la derrota del PSOE en Andalucía cuestiona la estrategia diseñada desde Moncloa y rechaza atribuir el resultado a una desmovilización de la izquierda.

"No hay análisis ni rueda de prensa que mejore la valoración electoral que ha dejado Montero saliendo a escondidas por la puerta de atrás". Con esta contundente reflexión, la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller analiza la reacción del PSOE tras el duro resultado obtenido en las elecciones andaluzas.

Para la periodista, la salida "por la puerta de atrás" de María Jesús Montero tras conocerse los resultados resume la dimensión de la derrota socialista en Andalucía y evidencia el desconcierto tanto en la dirección federal del partido como en Palacio de la Moncloa.

"Esto no solo retrata lo que ocurre en Andalucía, sino también en Ferraz y en Moncloa", sostiene García Aller, que puso el foco en la estrategia impulsada desde el Gobierno de situar a ministros y ministras al frente de proyectos territoriales. Según explicó, el fracaso electoral cuestiona directamente una operación diseñada desde la dirección nacional socialista y que, hasta ahora, no ha tenido autocrítica pública.

La periodista recuerda además que Montero no es únicamente la candidata socialista andaluza, sino también la número dos del PSOE y una de las dirigentes con más peso dentro de la estructura del partido. "Su responsabilidad va mucho más allá de Andalucía", remarca.

García Aller advirte además de que el PSOE encadena ya cuatro derrotas consecutivas y cuestionó el argumento de la desmovilización de la izquierda como explicación del resultado. "Sí ha habido una izquierda que ha movilizado a su electorado, especialmente la que está fuera del Gobierno", señaló.

A su juicio, los resultados demuestran que una parte del electorado progresista sí acudió a las urnas, pero no respaldó ni la marca socialista ni las fórmulas de coalición vinculadas al PSOE. "La izquierda salió a votar, pero las opciones socialistas no han conseguido convencer", concluye.

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