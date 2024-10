El periodista Mario Viciosa, editor de Ciencia de Newtral asegura que la DANA que ha azotada la provincia de Valencia que ha dejado tras su paso más de 140 fallecidos, no la podemos llamar catástrofe natural. En estos momentos, la DANA está afectando a la provincia de Castellón donde está provocando desbordamientos.

"No podemos llamarla catástrofe natural, es una catástrofe de origen humano, porque no hay duda de que la emergencia climática tiene la mano humana detrás. Y solo hay una receta para estas circunstancias: dejar de quemar combustibles fósiles emitir carbono y adaptarse. Lecciones que hemos conocido y que hemos aplicado muy particularmente en Valencia, solo que antes no había emergencia climática", afirma Viciosa.

Ahora sabemos lo que hay que hacer y sabemos además, subraya el periodista, que no solo el pueblo puede salvar al pueblo. "Yo no me resigno, yo creo que hacen falta administraciones reforzadas para una realidad que ya es inapelable: la de la emergencia climática", finaliza Viciosa. En el vídeo, podemos ver su intervención.