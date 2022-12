Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, ha sido zarandeado por las víctimas de las preferentes a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla. María del Carmen Alexandre le ha dicho en la cara a Miguel Blesa: "eres un ladrón".

María del Carmen ha llegado a los juzgados 15 minutos después que Miguel Blesa, y ha decidido entrar a los juzgados para buscarle. "He subido a la séptima planta, y lo he encontrado acompañado de sus abogados. Me he acercado para decirle lo que siento", explica. "Mirándole a los ojos le he dicho: ¿qué te hemos hecho para que nos robes nuestro dinero?".

Tras esas palabras, María del Carmen ha seguido increpando a Blesa. "Eres un cabrón y un malnacido, eso le he dicho". Insiste en que Blesa sabía que "eramos ahorradores, no inversores", y denuncia que haya utilizado el dinero de los clientes para irse de cacería.

Recuerda que Miguel Blesa ha estafado, sin ningún tipo de vergüenza, a personas mayores que llevan trabajando y ahorrando toda su vida. "Es hora de que nos devuelvan el dinero, y de que Blesa entre en prisión". María del Carmen ha hecho un llamamiento al presidente del Gobierno. "Pido a Rajoy que nos devuelva el dinero y nos quite de seguir en la calle protestando, ya está bien".