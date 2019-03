Marhuenda crea la figura del 'Rubalbárcenas': "Siguen el mismo guión"

Francisco Marhuenda ve "bastante evidente" que el debate lo ganó Mariano Rajoy. Lo más importante, sostiene, "es que Rubalcaba es consciente de que ha perdido": "Pensar que no ha ganadado Rajoy es vivir en una galaxia paralela".

El director de 'La Razón' cree que "Rubalcaba está siguiendo el guión que le marcan entre el diario 'El Mundo' y el señor Bárcenas". Para Marhuenda, "es un líder que encabeza el proceso de descomposición de su partido, como pone de manifiesto la encuesta del CIS". "Si en la situación económica actual resulta que el PSOE está a 5 o 6 puntos debajo del PP", sostiene, "es para hacérselo mirar".

Fernando Berlín cree que la portada de 'La Razón' no es periodística, sino política, "porque establece una relación entre Bárcenas y Rubalcaba, cuando el líder del PSOE no era el oponente del señor Rajoy en el Congreso, sino los ciudadanos". El periodista está convencido de que "el problema lo tiene Rajoy con un tesorero del PP, no con Rubalcaba, ni ningún medio".

Berlín no lo cree "un problema exclusivamente jurídico, sino un problema político. Un presidente del Gobierno puede quedar inhabilitado políticamente sin quedar inhabilitado jurídicamente". "Ojalá tuviéramos un Gobierno estable para superar la situación en la que estamos", afirma.

Marhuenda afirma que "el problema de Bárcenas está en la vía judicial, y veremos cómo concluye. Rajoy dio sus explicaciones a los ciudadanos, habrá convencido a algunos y a otros que no convencerá nunca". Sin embargo, Javier Aroca le plantea que "el juez Ruz va a tomar declaración como testigos a tres exsecretarios generales del PP. No sabemos si van a entrar como testigos y van a salir como imputados". Ante la posibilidad de que Ruz pudiera llamar a declarar en un futuro al señor Rajoy, se pregunta "¿Habría una portada en 'La Razón', llamándolo Ruzalcaba?"

Alfonso Rojo confiesa que "de la única portada que me ha hablado hoy la gente ha sido de la de 'La Razón', unos con estupefacción, otros con admiración y otros con rabia". "El objetivo de Rajoy", afirma, era "poner fin a una deriva peligrosísima para él". Y es que hasta el jueves, "daba imagen de pasmado, de que no actuaba, de que estaba devorado por los acontecimientos, de que lo controlaba Bárcenas desde Soto del Real, afirma. "En el debate por la habilidad perversa de centrarlo todo en Rubalcaba, consiguió llevar el asunto al terreno judicial, donde las exclusivas de los periódicos pierden importancia".

Finalmente, Antonio Martin Beaumont considera la portada "un acierto periodístico", ya que "expresa muy gráficamente lo que pasó en el debate, donde Rubalcaba utilizó las declaraciones no comprobadas de una persona que está en la cárcel para atacar al presidente del Gobierno, que se comió a Rubalcaba en el debate", sentencia.