El periodista Antonio Maestre confiesa en Al Rojo Vivo que no le han sorprendido los actos de exaltación a la dictadura durante el 20N, tanto los hechos en sí, como el que se permitan.

Así, Maestre explica que en primer lugar, "la ley de Memoria Democrática no es una buena ley". Además, recuerda que en 2007 la ley de Memoria Histórica ya prohibía que hubiera actos de exaltación del franquismo en el Valle de los Caídos y "cada 20N se repetían esos actos". "La Fiscalía, la autoridad, la policía no actuó ni una sola vez", denuncia.

Hoy, el periodista ha hablado con Delegación del Gobierno y con la Policía. Desde Delegación del Gobierno explican que poco pueden más pueden hacer que tomar notificación de que se va a producir la manifestación y advertir de que no deben producirse hechos de exaltación del franquismo. Pero una vez que el acto se produce y los hechos delictivos son evidentes, "allí estaba la policía", insiste Maestre.

"He preguntado a la Policía si hay algún atestado o alguna actuación ante el hecho flagrante de que allí había gente incumpliendo el artículo 38 de la Ley de Memoria Democrática. Me dicen que no hay ni atestado ni ninguna actuación ni denuncia", detalla Maestre a la vez que lanza una pregunta: "¿La Policía no sabe que el art.38 de la ley prohíbe eso? ¿No se sabe la ley la Policía?".