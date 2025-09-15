Maestre tacha de "mentiroso" al director de La Vuelta: "Tenía la oportunidad de tomar las decisiones correctas y asumir las consecuencias"

El periodista ha indicado que Guillén no puede tener la "soberbia" de pretender hacer pasar por las calles de España a un equipo "colaboracionista de un genocidio". "Quiere hacer política con la presencia de Israel".

Antonio Maestre ha señalado que el director de La Vuelta, Javier Guillén, ha aprendido con la cancelación de la última parte de este evento deportivo debido a las protestas propalestinas que se celebraron, que no se puede "tener la soberbia" de pretender hacer pasar por las calles de España a un equipo "colaboracionista de un genocidio".

El periodista ha tachado a Guillén de "mentiroso", recordando que en una rueda de prensa ha dicho que a tres kilómetros de la meta tuvieron que parar porque los manifestantes "tiraron a a los ciclistas". Sin embargo, dos minutos después ha dicho que "hubo caídas en otros momentos de la etapa, pero no ayer".

Por tanto, ha indicado que decir que ayer hubo caídas es "falso" y de ser un "mentiroso". El periodista ha destacado que lo que Guillén pretende es hacer política con la presencia de Israel, recordando que tenía la oportunidad de "tomar las decisiones correctas y asumir las consecuencias".

En vez de esto, ha lamentado que prefirió hacer "propaganda política de un equipo colaboracionista de un genocidio".