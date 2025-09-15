Ahora

Mónica García, sobre la presencia de Israel en Eurovisión: "No puede presentarse como si no pasase nada. Estamos viendo un genocidio en directo"

¿Por qué es importante? La ministra de Sanidad ha destacado que es necesario que Israel no participe en ninguna competición internacional. "Es una manera de darle al mundo la visibilidad de que nos importa Gaza".

Mónica García ha dejado claro cuál es su postura sobre la participación de España en Eurovisión si Israel es uno de los asistentes. La ministra de Sanidad ha dejado claro que cree que Israel es el que no debería estar presente en eventos como estos.

"Mientras la comunidad internacional reacciona, España actúa", ha destacado, dejando claro que cree que, mientras la comunidad internacional hace algo, nuestro país no debería participar si está Israel.

Un momento que ha aprovechado para recalcar que el que debería estar planteándose si participar o no es el país gobernado por Netanyahu, destacando que debe estar fuera de este festival igual que Rusia. "Mientras haya un genocidio, no puede plantarse en ninguna competición internacional como si no pasara nada", ha defendido.

La ministra de Sanidad ha recordado que lo que estamos viendo es un "genocidio en directo". Por tanto, ha confesado que cree que negarle su participación en eventos de este tipo es una manera de darle al mundo "la visibilidad de que Gaza nos importa", transmitiendo el mensaje de que la Corte Penal Internacional, tarde o temprano, "juzgará a Israel" por lo que está ocurriendo.

