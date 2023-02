Para Antonio Maestre, la ley de vivienda es "una de las leyes fundamentales que tiene que sacar adelante este Gobierno". El periodista alude en Al Rojo Vivo a la compra de vivienda por parte de inversores y cita como ejemplo "el capital extranjero que compra edificios de viviendas enteros en Puente de Vallecas para especular con ellos", frente a la "compra de vivienda por gente que la necesita para vivir".

"¿Qué pasa con la gente que necesita vivienda para vivir?", asevera. "¿No vamos a pensar en la gente que necesita la vivienda para vivir?", insiste el periodista, que incide en que la vivienda es precisamente "lo que separa el Estado del Bienestar de la pobreza de un ciudadano".

A su juicio, "hay medidas que se pueden tomar" para hacer frente a esta situación y pone como ejemplo las adoptadas en Canadá para prohibir la inversión en vivienda a extranjeros no residentes, o en Portugal, con el objetivo de "dejar de convertir los centros de las ciudades en lugares de paso para turistas y expulsar a los ciudadanos".

"¿Vamos de verdad a dejar que la vivienda sea un bien especulativo de fondos de inversión extranjeros y que la gente que la necesita para vivir no pueda vivir en este país? Es que no vamos a vivir en este país, es que la gente no va a poder vivir", reivindica Maestre, que sentencia: "¿De verdad no vamos a hacer un país en el que podamos vivir los españoles?".

Puedes escuchar su intervención completa sobre esta cuestión en el vídeo que ilustra estas líneas.