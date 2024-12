Maestre desmiente a quienes dicen que el fiscal borró "las pruebas" del caso del novio de Ayuso: "Borró todos los mensajes, no solo los de esos días"

Tras conocer el informe de la UCO en el que no encontró ningún mensaje en el móvil del Fiscal General del Estado entre los días 8 y 14 de marzo (días en que se sucedió la información del caso del novio de Ayuso, acusado de dos delitos fiscales), el periodista Antonio Maestre quiere aclarar algo porque "se están diciendo cosas que no son ciertas, sino que son conjeturas".

"He escuchado decir que 'el que el fiscal general haya borrado los mensajes entre el 8 y 14 de mazo, es una prueba directa de su incriminación', pero el fiscal no solo ha borrado los mensajes de esos días (si no, sería bastante sospechoso), sino que los ha borrado todos. Que no es lo mismo", expone Maestre. Según la Fiscalía, los mensajes de los móviles se borran cada cierto tiempo por "motivos de seguridad", por poder contener información sensible, al ser un organismo público.

Es decir, "no es lo mismo decir que borras los mensajes de manera periódica por motivos seguridad que borrar sólo los mensajes solo de ese día", afirma el periodista. Obviamente y por otro lado, "no existe ninguna prueba de que el fiscal general filtrara ese correo", afirma Maestre.

Porque, tal como argumenta, "si tú crees, de verdad, que si la UCO ha entrado en tu móvil, aún borrando los mensajes, no va a conseguir nada, es no conocer cómo funcionan las nuevas tecnologías hoy en día. Si el juez y la UCO usan investigación y tecnología forense, van a conseguir lo que consideren, por lo que no vale de nada borrar a propósito los mensajes". En el vídeo podemos ver al completo la información.