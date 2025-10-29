Alán Barroso critica los aplausos tras la declaración institucional de Mazón: "El peloteo más miserable"

El analista critica a Carlos Mazón en el primer aniversario de la DANA: "Un año de cinismo" y denuncia la desconexión del poder con las víctimas: "La gente que lo ha perdido todo merece ser escuchada, no quienes cobran por aplaudirle".

Alán Barroso ha reaccionado al lamentable espectáculo protagonizado hoy por Carlos Mazón. "El peloteo más miserable", ha afirmado en Al Rojo Vivo, denunciando el aplauso de cargos afines mientras las víctimas de la DANA siguen sin respuestas.

En el primer aniversario de la trágica DANA, el presidente de la Generalitat Valenciana ha reunido a más de 160 altos cargos, autoridades y funcionarios para realizar una declaración institucional en la que ha proclamado el 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas. Sin embargo, no ha pedido perdón ni ha asumido responsabilidad alguna por la gestión de aquella tragedia.

La escena posterior ha sido aún más llamativa: decenas de cargos afines se han puesto en pie para aplaudir durante casi un minuto al presidente, que agradeció el gesto y se marchó sin atender a los medios, refugiándose en su coche oficial.

Barroso, visiblemente indignado, ha lamentado la desconexión entre el poder y las víctimas: "La gente que se manifestaba en las calles, la que lo ha perdido todo, a esa gente hay que escuchar, no a los que cobran por aplaudirle".

Y ha añadido: "Ha pasado un año entero de pesadilla, un año de cinismo. Llevan doce meses diciendo que están del lado de las víctimas y con la reconstrucción, pero aún no han explicado dónde estaba Carlos Mazón mientras moría gente".