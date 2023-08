La periodista Lucía Méndez ha querido poner sobre la mesa hoy (jueves 31 de agosto) en Al Rojo Vivo, la seriedad que merece la reunión que tuvieron ayer (miércoles 30 de agosto) Alberto Nuñez Feijóo y Pedro Sánchez: "Creo que haríamos mal en tomárnoslo sarcásticamente el asunto porque es serio: hay una realidad política peor a la que había antes de elecciones y es que la gobernabilidad depende del Puigdemont, y eso moralmente me parece malo para el país".

"Que sea imposible ese entendimiento (entre Feijóo y Sánchez)", añade la experta, "no quiere decir que lo tengamos que tomar a cachondeo, es un error, como me parece un error menospreciar la victoria del PP y que el PSOE esté tan optimista".

No obstante, y con todo esto puesto en el debate, indica y señale cuál cree ella que es el principal error del PP y no es otro que "la campaña y que no pactaran la justicia". "Si el hubiera hecho otra campaña, hoy tendría la autoridad moral suficiente para decir que Sánchez es el responsable de que no puede haber un acuerdo mínimo e institucional entre PP y PSOE", asegura Méndez.