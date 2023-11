Lucía Méndez considera que el acuerdo entre PSOE y Junts es un "acuerdo sobre los desacuerdos". "Es un nos ponemos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo", añade en Al Rojo Vivo.

Méndez cree que es evidente que ninguna de las partes ha querido ceder en nada sustancial, a la espera de conocer la ley de amnistía. Sin embargo, lo que tiene claro es que para Pedro Sánchez se avecina una "investidura amarga".

En este sentido, señala que Sánchez sabe que va a ser presidente. Sin embargo, añade, se desconoce el precio que ha pagado por ello a la espera de conocer la ley de amnistía. "No sabemos si el precio que ha pagado es más de lo que debía o menos de lo que debía. Es evidente que Pedro Sánchez no quería unas elecciones y seguramente en la amnistía ha cedido en cosas que no debería haber cedido", expresa.

Es más, reconoce que la escenificación de la rueda de prensa del "número tres" del PSOE, Santos Cerdán, este jueves ha sido de gesto amargo.