El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, defiende el plantón de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez en Moncloa: "Sánchez vive obsesionado con Ayuso y en sus críticas hay mucho de machismo". Lucía Mendéz analiza esta polémica en el plató de Al Rojo Vivo, donde explica que, "parece que Tellado representa al PP madrileño, cosa que, a lo mejor, a otros del PP no".

Por otro lado, la redactora Jefa de 'El Mundo' destaca que "la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asumido la defensa personal de su novio", Alberto González Amador: "Ahí no hay nada más que decir". Sin embargo, Méndez recuerda que González Amador "no es un delincuente porque no ha sido condenado": "La palabra delincuente, quizás, se la podían haber ahorrado los ministros y el presidente del Gobierno, por no introducir más tensión".

"Isabel Díaz Ayuso no está haciendo un feo al presidente del Gobierno, que al presidente del Gobierno incluso le gusta que le haga este feo porque están en acción-reacción", explica la periodista, que destaca que a quien de verdad le está haciendo un feo es "a todos los presidentes autonómicos de su partido". "Si ella dice que ir allí es justificar la política de Pedro Sánchez, está diciendo a todos los demás que es lo que está haciendo", afirma Méndez, que destaca que "pone en un brete" a Feijóo.