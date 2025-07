Mujeres migrantes alzan la voz tras las declaraciones racistas y xenófobas de la ultraderecha: "Da miedo"

Patricia, española y peruana de nacimiento, llegó a España hace 17 años, tal y como ella misma cuenta. Luisa, de Ecuador, lleva también 17 años en nuestro país; y Gilda, venezolana de nacimiento, expresa que trabajó 17 años como profesora.

En laSexta, hemos unido a estas tres mujeres migrantes tras las declaraciones racistas y xenófobas de la ultraderecha defendiendo deportaciones masivas.

Junto a ellas, Álvaro, experto legal de la ONG 'Movimiento por la Paz', señala que las expulsiones colectivas "no son legales", sino que "están prohibidas". "Es un discurso populista que solo busca sacar rédito electoral azuzando el fantasma del racismo", expresa Álvaro.

Sin embargo, más allá de que sea legal o no, el odio tiene consecuencias reales, e infunda el "miedo", reconoce Luisa. "Hay repercusión. Yo tengo una amiga que tiene un niño de ocho o nueve años que le preguntó a su madre si se iban a tener que volver a Venezuela después de lo que les había costado venir", cuenta, por su parte, Gilda.

En este sentido, Patricia relata que su familia "directamente sufrió un proceso de deportación de los Estados Unidos", tras lo que subraya que "detrás de cada inmigrante que pisa suelo español, hay toda una historia".

"¿Quién me dice a mí que si mañana me sacan por venezolana o a ella por ecuatoriana el día de mañana no nos saquen porque yo soy rubia y ella es roja? ¿Quién me dice a mí que no nos sacan porque uno es alto y otro es bajo o porque uno es flaco y otro es gordo?", se pregunta Gilda. Junto a ella, Luisa y Patricia alzan la voz frente a los discursos de odio.