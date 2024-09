Tras conocerse que la Fiscalía del Supremo investigará al eurodiputado Alvise Pérez por un presunto delito de financiación irregular, el mismo Alvise admite, en su canal de Telegram, haber recibido 100.000 euros "como autónomo" y "en efectivo"del 'criptochiringuito' 'Madeira Invest Club', del también investigado, Alvaro Romillo, para financiar su campaña en las elecciones europeas.

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, afirma en Al Rojo Vivo que "ojalá pague (Alvise) el coste político que se supone que debería pagar ya mismo, pero me temo que esto es como los votantes de Trump, que sería capaz de disparar en la Quinta Avenida de Nueva York y le seguirían votando. Con todo el respecto a la gente que le vota".

Si no fuera, añade Méndez, porque Alvise Pérez, "va a la caza de las personas y usa métodos completamente mafiosos e inmorales para hacer daño, no a las élites sino a las personas, esos audios serían un poco patéticos". La periodista hace referencia a los mensajes que hemos conocido que Alvise mandaba a Romillo: "Las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo, en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como 'sine qua non' una serie de legislación relativa a Bitcoin".

En el vídeo podemos ver al completo la intervención al completo de Méndez sobre estos audios del líder de Se acabó la fiesta.