La periodista valenciana Loreto Ochando, de El Plural, estuvo presente en la comparecencia que dio ayer Carlos Mazón, presidente de la Comunidad valenciana, en el Palau de la Generalitat, cuando, desde la calle, le gritaban: ¡Mazón, dimisión! por su gestión ante la DANA.

"Él era consciente de los gritos, por eso le subieron el micrófono y él se puso a gritar, mientras a la ciudanía le cerraban la puerta en las narices, porque eso de que se cuele el grito de ¡Mazón, dimisión! en las televisiones no queda bonito".

Una semana después de la tragedia, cuenta la periodista, "el estado de ánimo de la gente es que 'esto es un polvorín'. Ahora, ya se empieza a ver más movimiento del Ejército en las calles, pero este sábado había pueblos donde solo estaba la Policía local. La gente está cabreada porque esto ya va a empezar un problema de salud pública".

Y un ejemplo de ello, lo que pasó el domingo en Paiporta. Y cree, además, que no será la última vez que ocurra esto. "Lo de ayer de Mazón [los gritos de dimisión] es un ejemplo. La gestión es nefasta. Este señor no ha hecho nada como corresponde. Dio la alerta tarde, no ha pedido los efectivos cuando correspondía, hay gente que o tiene para comer. y el señor ayer, cerrándole las puertas a la ciudadanía. La gente está muy enfadada", asegura Ochando. En el vídeo, podemos ver al completo