El presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, ha culpado este jueves a un grupo de "exaltados" y la Delegación del Gobierno del asedio a la Asamblea de Murcia durante las movilizaciones de los agricultores. Este miércoles varios manifestantes zarandearon el coche del dirigente e intentaron bloquear el Parlamento autonómico para que no salga, una situación que ha tildado de "muy grave".

El dirigente regional ha explicado este jueves en una entrevista en Al Rojo Vivo que estos "exaltados" han tenido una "actitud muy violenta y agresiva", dando "golpes, puñetazos en los cristales, zarandeando e intentando abrir su vehículo". Además, López Miras ha señalado que dentro del Parlamento estaban retenidos los miembros de su Ejecutivo, diputados y funcionarios, algo que ha provocado "ataques de ansiedad y llantos" por la situación tan violenta que han vivido.

"Se cercó un parlamento democrático. Esto es muy muy grave", ha afirmado, agregando que esto se ha producido en primer lugar por la "actitud agresiva" de estos individuos, pero también "por la incapacidad y la dejadez de funciones de la Delegación del Gobierno". Según el presidente autonómico, "no había seguridad suficiente ni provisión": "La única solución que nos han ofrecido vía WhatsApp era o recibirlos o dormir ahí".

Mientras, asegura, había gente dentro de la Asamblea "pasándolo mal". "Los hechos que ocurrieron este miércoles son muy graves. Desde luego, la Delegación del Gobierno debería dar explicaciones", ha añadido. López Miras ha contado que todo sucedió después de una tarde de sesión de control en la Asamblea, donde se organizaron varios manifestantes pidiendo reunirse con el representante de cada partido.

El 'popular' ha asegurado que los agricultores pudieron hablar con el portavoz del PP, pero a él no le han solicitado una reunión. "No le dé mayor importancia ya que no han pedido reunirse", ha añadido, recordando que él se reúne semanalmente con las asociaciones. "Conozco sus reivindicaciones, el 90% son de competencia del Gobierno nacional e incluso de la Unión Europea", ha zanjado.