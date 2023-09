En el debate de investidura que se está celebrando hoy martes, 26 de septiembre, y seguirá mañana 27 de septiembre, el candidato a la presidencia Alberto Nuñez Feijóo ha asegurado que "tengo al alcance los votos, pero no pago el precio". Ante esto, el politólogo Lluís Orriols se muestra totalmente tajante y contrario. Y así lo declara en Al Rojo Vivo.

"Hoy está haciendo un contrarrelato que ya avanzó ayer Cuca Gamarra que es que estaba en manos del PP gobernar, es un contrarrelato que creó sorpresa y estupor y que siguen insistiendo ahora y que muy probablemente aunque sea hábil en términos discursivos, difícilmente va a colar en la opinión pública", asegura Orriols.

Igualmente, el también politólogo Pablo Simón señala que esto de que el PP podría gobernar pero no quiere, "es básicamente la fábula del zorro y las uvas, cuando el zorro no alcanza las uvas es que realmente no las quería porque no están maduras".