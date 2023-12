Lluís Orriols , politólogo y profesor de ciencia política Universidad Carlos III de Madrid hace un análisis de la política que estamos viviendo en estos momentos en España, a raíz de conocer otra desavenencia entre Podemos y Sumar: el líder de Podemos en Madrid, Jesús Santos abandona el partido por el "choque con Sumar".

"La gente debe estar tan perdida con la política española como lo estoy yo en los últimos tiempos", sostiene Orriols. "Porque hay cuestiones inexplicables que no tienen raíces en la realidad. Que tengamos un grupo parlamentario como Sumar donde la oposición más feroz esté dentro, no se entiende. Si podemos sigue con esa actitud, que es legítima, no puede estar en el mismo grupo parlamentario que Sumar".

Y es que -añade- estamos en una momento de política-ficción y de la política del relato. "Estamos en un política de testosterona, donde se habla de humillaciones de España, se hacen golpes de mesa constantemente, se rompe con adversarios políticos, aunque sea de forma simbólica, en general estamos en una política que no está fundamentada en cuestiones de políticas públicas concretas", afirma Orriols.