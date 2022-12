Una de las decisiones más complicadas a las que se enfrenta Rajoy en su mandato es la petición del rescate. Mariano Rajoy ha afirmado que sólo se pedirá "si lo necesitamos". Gaspar Llamazares lo tiene claro: "Esto no es un rescate, es un secuestro. Y yo no quiero que me secuestren". "Prefiero que mi país salga de la crisis con sus propios recursos y con otra política", explicaba el diputado de Izquierda Unida.

De producirse el rescate, "las políticas de ajustes se endurecerían a petición de la Unión Europea. Con ello iríamos a peor como Irlanda, Portugal y Grecia", explica Llamazares.

Rajoy aseguró que una de las premisas para la petición de rescate sería "asegurarse de que todos, y digo todos, los países lo aprobarán". Urbaneja señalaba "como siempre a la triple A, y la triple A es peligrosísisma". Por último, el Gobierno defiende que antes de pedir nada es necesario conocer las condiciones. "Sí como se supieron las condiciones del famoso rescate bancario. Yo creo que estamos abocados a pedir el rescate, pero creo que no deberíamos", opina la periodista Rosa Paz.