CASADO SE FOTOGRAFÍA CON MIGRANTES TRAS ASEGURAR QUE "NO HAY PAPELES PARA TODOS"

Teodoro García, secretario general del PP, ha negado que la foto de Pablo Casado con migrantes tras asegurar que "no hay papeles para todos" sea demagogia tras una pregunta de María Llapart: "¿Por qué la foto de Casado sí y la de otros políticos no? ¿La foto de Casado no es demagogia?". García asegura que "las víctimas son los inmigrantes y los culpables las mafias" pero no ha respondido a la pregunta: "Lo que ha dicho Pablo Casado lo piensa toda España, la frontera sur de España es una frontera de Europa".