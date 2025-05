Julia Otero, sobre el caso Leire Díez: "Cuando la escucho hablar, me parece una bocachancla. No sé si es una farolera o una fontanera del PSOE en tareas de cloaca"

Para la periodista, "no basta con abrir un expediente; el PSOE tiene que aclarar todo". En sus palabras, "que alguien con el perfil de esta señora esté implicada me parece casi inverosímil".

Julia Otero conversa en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras sobre los temas actuales, entre ellos la polémica por los audios de Leire Díez, donde se revela una operación para chantajear a un fiscal anticorrupción y desacreditar a la UCO.

"Son muchas conjeturas. Yo la veo, la escucho hablar, y sinceramente me parece una bocachanclas. No sé si es una farolera que va de farol y actúa en su propio interés, o si es una 'fontanera' del PSOE encargada de estas tareas cloaquiles", afirmó Otero.

Para ella, el PSOE debe aclarar cuanto antes esta situación. "No basta con abrir un expediente; no sé a qué atenerme con algo tan delicado y de cloaca. Que alguien con el perfil de esta señora esté implicada me parece casi inverosímil, pero es fundamental que se aclare ya", concluyó.