Juanma Romero, tras la tasación de las joyas de Zapatero: "A algunos dirigentes del PSOE se les empieza a caer la venda de los ojos"

El periodista ha señalado que en el PSOE consideran que la información que ha salido a la luz sobre el valor de las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno es "un daño reputacional muy grande".

La tasación judicial cifra el valor de las joyas de la caja fuerte encontrada en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, en 1,3 millones de euros. Un valor que está muy por encima de lo que había estimado el portavoz de Zapatero, Luis Arroyo.

En concreto, él había señalado que el valor de las joyas estaba entre 30.000 y 50.000 euros. Ahora, tras conocer el valor real, se ha pronunciado para pedir perdón.

Juanma Romero ha reaccionado a esta información señalando que le parece importante que estos datos se conociesen antes de que Zapatero declare ante el juez.

En cuanto a cómo han recibido en el partido esta noticia, el periodista ha explicado que siguen "en shock" por todo lo que se está conociendo. "Creo que a algunos se les empieza a caer la venda de los ojos", ha destacado.

Juanma Romero ha explicado que en el partido no esperaban "que fuese así" porque se dijo que el valor era menos. "Consideran que esto es un torpedo en la línea de flotación del partido y es un daño reputacional muy grande", ha destacado.

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