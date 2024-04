El periodista Juanma Romero sostiene que lógicamente Koldo García será uno de los primeros en en declarar en ambas comisiones, tanto en la del PP en el Senado como la del PSOE en el Congreso de los Diputados, porque obviamente da nombre al caso.

"Y será llamado por el PSOE tanto Koldo García como probablemente su ex jefe, José Luis Ábalos porque la dirección tiene claro que el exministro debe dar explicaciones", afirma Romero. Quien además señala que en la entrevista que Koldo García dio a El Mundo, "no deja en muy buena posición a su ex jefe", asegura Romero en Al Rojo Vivo.

En esta entrevista, "es poco creíble la argumentación de expone (Koldo García). Porque él dice que ha ahorrado todo este dinero en estos años a través de su sueldo y según expone el sumario de la Guardia Civil , no parece que sea eso sino que ha conseguido mucho dinero a través de comisiones con las cuales hizo compra de inmuebles en Alicante", añade el periodista. En el video podemos ver al completo tu información.