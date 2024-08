Los militantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) decidirán este viernes si avalan o no el preacuerdo alcanzado con el PSC para facilitar la investidura del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, y que, entre otros aspectos, contempla una financiación singular para esta comunidad autónoma.

Y, al mismo tiempo, siguen creciendo las voces críticas en el PSOE con el acuerdo alcanzado con el partido independentista. De hecho, Juanma Romero, en Al Rojo Vivo, ha desvelado que tanto María Jesús Montero como Santos Cerdán se han mantenido conversación con los territorios: "María Jesús Montero y Santos Cerdán sí han estado en contacto con los territorios los últimos días. Es un momento chocante la posición de Montero. Recordemos que el 15 de junio dijo públicamente que no compartía el modelo del concierto económico. Ha tenido que dar la vuelta a su propia argumentación por una cuestión de lealtad orgánica".

De hecho, el último en cargar contra el acuerdo ha sido Adrián Barbón, presidente socialista en Asturias, de la cual Romero ha señalado que precisamente no se le puede cuestionar su lealtad a Pedro Sánchez: "Es una persona alineada desde siempre con el presidente del Gobierno y, por tanto, el presidente del Gobierno se equivoca profundamente limitando las voces críticas a Emiliano García-Page y él lo sabe".

"Sabe que el malestar sobresale Castilla-La Mancha y es más transversal. Cualquier dirigente con el que hables te dice que todo el mundo está cabreadísimo con este tema y el enfado es general. Te dicen que no es asumible ni aceptable y que nunca lo había defendido el PSOE. No es viable y no pueden defenderlo en los territorios. No pueden tolerar que haya un privilegio tan visible en Cataluña que afecta al resto de territorios", ha concluido el periodista.