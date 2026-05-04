Juanma Romero reacciona a la declaración de Ábalos, que pretende hacer ver que Koldo era solo un asesor: "Tenía un poder que sorprendía"

El periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', analiza la declaración que está teniendo lugar en estos momentos en el Supremo del que fuera ministro de Transportes por el llamado caso mascarillas. En el vídeo, todos los detalles.

El juicio por el caso mascarillas entra en su recta final con la declaración del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el que fuera uno de los pesos pesados de la primera legislatura de Pedro Sánchez. El exministro está respondiendo a todas las preguntas en un interrogatorio que se prevé largo y que Ábalos se juega nada más y nada menos que 24 años de cárcel.

El periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', explica que, de momento, según este arranque de su declaración "está dejando ver que Koldo García era, básicamente, lo que él ha defendido siempre: que era un mero asistente, que le tenía un poco como chico para todo y no como un asesor muy empoderado en el ministerio".

Sin embargo, y como revela Romero, "él [Koldo] tenía un poder que sorprendía realmente a todos [los compañeros de prensa] porque no hemos visto a ningún súper asesor de esas características en ningún caso. Los periodistas estamos muy acostumbrados a tratar con ministros y nunca jamás hemos visto a una persona con ese poder y ese acceso tan enorme al ministro de turno".

Y es evidente, añade el periodista, que "hizo trabajos que desde luego eran encargados, según parece, por el propio ministro". Veremos en qué queda su situación penal, remata Romero, pero "desde luego la responsabilidad política está más que clara en el nombramiento que hizo y en los encargos que le hizo y en cómo él tejió esa red de influencia".

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