Carmen Morodo analiza la declaración de Ábalos: "Al contrario de Koldo, está todo muy acotado y medido"

La periodista y subdirectora de La Razón analiza estos primeros minutos de la declaración de José Luis Ábalos, que está teniendo lugar en el Supremo desde las 10:00 de este lunes, 4 de mayo. En el vídeo, los detalles.

Este lunes, 4 de mayo, es el turno de José Luis Ábalos. El que fuera ministro de Transportes declara en el Supremo en el juicio por el caso mascarillas, que entra ya en su recta final.

La periodista Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón', reacciona a los primeros minutos de su declaración, en la que ha hablado sobre su expareja, Jésica Rodríguez, insinuando que ella habría pactado con Aldama su declaración y reconociendo además que fue una ruptura "brusca" para evitar escándalos.

"Aquí hay una puesta en escena muy preparada con su defensa. Al contrario de lo que pasó con Koldo, está todo como muy acotado, muy medido a la hora del eje principal, es decir, desligarse en lo personal y en lo político", afirma la periodista.

Esto es, tal como detalla Morodo, "Ábalos lo que busca es desvincularse por completo de lo que son todas las decisiones operativas de la trama. Contrasta con lo que ha sido el relato de la de los demás testigos y también el del teniente coronel Balas".

Realmente, para Morodo esto "no es un procedimiento técnico, porque no tiene pruebas a su favor, sino que es más bien narrativo. Lo que nos está haciendo es contarnos un cuento, porque hemos conocido a lo largo del juicio, y lo que ya conocíamos, otra serie de pruebas". En definitiva, a lo que está jugando el exministro, concluye la periodista, es a ser "una víctima de una especie de conspiración que ha montado todos los demás".

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