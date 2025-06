Juanma Romero critica al juez instructor que ha procesado al fiscal general: "Ni siquiera se molesta en sujetar sus injerencias"

El periodista de El Independiente, Juanma Romero, ha comentado la decisión del juez Hurtado de imputar al fiscal general del Estado. Según Romero, "el juez instructor ni siquiera se preocupa por intentar justificar sus injerencias".

Ha profundizado en este punto citando el propio auto judicial, concretamente la página 3, donde el juez afirma que todo surge "a raíz de las indicaciones de la Presidencia del Gobierno". Para Romero, se trata de una "afirmación muy fuerte", y se pregunta en qué se basa el magistrado para sostener tal acusación y "qué diligencias ha practicado para respaldarla".

Es cierto que el juez llamó a declarar como testigo a Pilar Sánchez Acera, pero el asunto no pasó de ahí, dice Romero. "No quiso imputarla argumentando que ella no tenía la obligación de guardar secreto, pero tampoco presentó más pruebas que pudieran incriminarla ni demostró la existencia de ese supuesto trasiego de correos electrónicos entre un punto y otro", ha señañado en Al Rojo Vivo.

Tampoco ha quedado acreditado —según el análisis de Romero— "que ese correo pasara del fiscal general del Estado al periodista de la Cadena SER".

Romero ha insistido: "falta la gamaza principal, falta la pistola humeante. Pero es que no la hay".